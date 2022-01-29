Смертельный барий мог использоваться в нескольких больницах Петербурга

Смертельный барий мог использоваться в нескольких больницах Петербурга
Следственный комитет возбудил уголовные дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании небезопасных услуг. Фото: pixabay

Сернокислый барий, из-за которого во время обследования в медцентре на Сикейроса погибли трое пациентов, мог использоваться и в других медучреждениях Петербурга.

В среду, 26 января, главам администраций районов города и главврачам медучреждений, направили уведомление, что необходимо срочно приостановить применение указанной партии сернокислого бария. Вещество могло попасть в другие клиники и больницы города, сообщили в Кимитете по здравоохранению города.

По данным следствия, вред здоровью различной степени тяжести был причинен 20 пациентам. Происходящее в больнице вскрылось после того, как в конце января 2022 года трое пациентов скончались и трое попали в реанимацию в тяжелом состоянии после обследования желудка (гастрографии) с использованием в качестве контрастного вещества сульфата бария.

В настоящее время устанавливается производитель контрафактной продукции, которую использовали в медцентре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уголовное дело возбудили по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

барий новости СПб


 

Новости партнеров
Доктор Мясников назвал симптомы
Доктор Мясников назвал симптомы "омикрона", при которых нужно бежать к врачу
Спасательница рассказала о причинах гибели женщины в купели в Гатчине
Спасательница рассказала о причинах гибели женщины в купели в Гатчине
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Нутрициолог рассказал про пользу рыбьего жира
Нутрициолог рассказал про пользу рыбьего жира
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смертельный барий мог использоваться в нескольких больницах Петербурга
Мужчина и женщина погибли при пожаре в бане в Киришском районе
В Смольном предупредили, что COVID-обострение продлится еще две недели
Врач раскрыла ошибки в питании, которые ведут к ранней смерти
Воскресенье в Петербурге будет снежным и морозным
Следственный комитет раскрыл подробности о больнице где погибли три петербуржца
Снегопад и морозы накроют Ленобласть в последний выходной января
Петербург свободен от пробок субботним утром: 1 балл