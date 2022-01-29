Смертельный барий мог использоваться в нескольких больницах Петербурга

Следственный комитет возбудил уголовные дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании небезопасных услуг. Фото: pixabay

Следственный комитет возбудил уголовные дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании небезопасных услуг. Фото: pixabay

Сернокислый барий, из-за которого во время обследования в медцентре на Сикейроса погибли трое пациентов, мог использоваться и в других медучреждениях Петербурга.

В среду, 26 января, главам администраций районов города и главврачам медучреждений, направили уведомление, что необходимо срочно приостановить применение указанной партии сернокислого бария. Вещество могло попасть в другие клиники и больницы города, сообщили в Кимитете по здравоохранению города.

По данным следствия, вред здоровью различной степени тяжести был причинен 20 пациентам. Происходящее в больнице вскрылось после того, как в конце января 2022 года трое пациентов скончались и трое попали в реанимацию в тяжелом состоянии после обследования желудка (гастрографии) с использованием в качестве контрастного вещества сульфата бария.

В настоящее время устанавливается производитель контрафактной продукции, которую использовали в медцентре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уголовное дело возбудили по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».