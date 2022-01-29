Следственный комитет раскрыл подробности о больнице где погибли три петербуржца

Задержанный в Петербурге главврач Городского консультативно-диагностического центра №1 подозревается в использовании в работе использовании контрафактный химический препарат, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, вред здоровью различной степени тяжести был причинен 20 пациентам. Происходящее в больнице вскрылось после того, как в конце января 2022 года трое пациентов скончались и трое попали в реанимацию в тяжелом состоянии после обследования желудка (гастрографии) с использованием в качестве контрастного вещества сульфата бария.

Уголовное дело возбудили по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Главный врач задержан в качестве подозреваемого. Следователи изъяли также медицинскую документацию.

В настоящее время устанавливается производитель контрафактной продукции, которую использовали в медцентре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Попов утвердил закупку препарата «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%», который не может использоваться в медицинских целях, поскольку представляет опасность для жизни и здоровья человека. Однако препарат был использован для проведения ультразвуковых исследований желудка, в результате чего пострадали 23 пациента. Шестеро из них госпитализированы, трое скончались.