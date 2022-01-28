Суд арестовал главврача клиники в Петербурге, где погибли трое пациентов

Суд арестовал главврача клиники в Петербурге, где погибли трое пациентов
Суд арестовал подозреваемого на два месяца. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге по решению суда на два месяца арестован главный врач СПб ГУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1» Евгений Попов.

Объединенная пресс-служба судов города сообщила, что главврача клиники подозревают в причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст.109 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).

Как полагает следствие, Попов утвердил закупку препарата «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%», который не может использоваться в медицинских целях, поскольку представляет опасность для жизни и здоровья человека. Однако препарат был использован для проведения ультразвуковых исследований желудка, в результате чего пострадали 23 пациента. Шестеро из них госпитализированы, трое скончались.

Сегодня, 28 января, Попова задержали. Обвинение ему пока не предъявлено.

Следствие ходатайствовало об аресте Попова. Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство и заключил подозреваемого под стражу до 26 марта 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали главврача клиники, где после исследования желудка умерли трое пациентов.

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