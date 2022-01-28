В Петербурге задержали главврача клиники, где после исследования желудка умерли трое пациентов

В Петербурге задержали главврача клиники, где после исследования желудка умерли трое пациентов
Главврач больницы на Сикейроса задержан. Фото: "Яндекс карты"

Главного врача Петербургского диагностического центра №1, расположенного на улице Сикейроса, задержали. После обследования желудка в этой больнице трое пациентов скончались.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» в пятницу, 28 января.

Согласно предварительным данным, работники медицинского учреждения проводили своим пациентам исследование желудка и желудочно-кишечного тракта, примененяя некачественное вещество барий промышленного производства.

Есть вероятность, что на предприятии, где изготавливался препарат могли перепутать безопасный для здоровья человека сульфат бария с солями бария. В настоящий момент следствие проверяет эту версию событий.

Напомним, 23 и 24 января пациентам городском консультативно-диагностическом центре № 1 (СПб ул. Сикейроса д. 10 корп. «А») для проведения ультразвуковых исследований желудка вводили барий. После проведения процедуры умерли три человека. По факту их гибели было возбуждено уголовное дело. Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росздравнадзор начал проверку после смертельного рентгена желудка петербуржцев.

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