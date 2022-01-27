Росздравнадзор начал проверку после смертельного рентгена желудка петербуржцев

В России запретили препарат с барием. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В России запретили препарат с барием. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Эксперты Росздравнадзора по Петербургу и Ленобласти начали проверку обстоятельств по факту гибели трех пациентов после рентгена желудка. Препарат с барием, который выдавали при процедуре, запретили.

По распоряжению ведомства во всех клиниках приостановлено использование бария, который применяли при проведении рентгенографии в качестве контрастного вещества, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 23 и 24 января пациентам городском консультативно-диагностическом центре № 1 (СПб ул. Сикейроса д. 10 корп. «А») для проведения ультразвуковых исследований желудка вводили барий. После проведения процедуры умерли три человека. По факту их гибели было возбуждено уголовное дело. Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что супруга погибшего после обследования в петербургском медцентре раскрыла подробности трагедии.