Ученые выяснили, что недостаток B12 может привести к депрессии и изменению в мыслях

Ученые выяснили, что недостаток B12 может привести к депрессии и изменению в мыслях
Ученые выяснили, что недостаток B12 может привести к депрессии и изменению в мыслях. Фото: pixabay

Депрессия и раздражительность могут свидетельствовать о недостатке витамина В12 в организме, выяснили ученые.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали, что если в организме не достаточно В12, то в поведении могут встречаться депрессивные периоды и возникать изменение мыслей. Об этом пишет «МедикФорум».

У дефицита В12 в организма есть свое название — фолиево-дефицитная анемия. Отмечается, что это состояние, когда в организме снижается количество эритроцитов и гемоглобина. При их недостатке здоровью человека может быть нанесен сильный вред.

При недостатке В12 возникают изменения в поведении и реакции на разные события. Указанный витамин принимает участие в производстве химических элементов в головном мозге, влияющих на настроение и психическое состояние.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что омикрон-штамм и другие варианты коронавируса могут спровоцировать появление депрессивного состояния, слабость и снижение когнитивных функций.

B12 депрессия раздражительность Россия


 

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