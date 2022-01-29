Вирусолог заявил, что штамм «омикрон» может вызвать депрессию

Вирусолог заявил, что штамм &#171;омикрон&#187; может вызвать депрессию
Помимо слабости и депрессивного состояния, ковид может привести к снижению когнитивных способностей мозга. Фото: pixabay

Штамм «омикрон» и другие варианты коронавируса могут спровоцировать появление депрессивного состояния, слабость и снижение когнитивных функций.

Вирусолог Алексей Аграновский рассказал «Звезде», что слабость и депрессию вызывает любой вирус SARS-CoV-2, в том числе омикрон-штамм. В разных случаях он может проявляться по-разному. Помимо слабости и депрессивного состояния, ковид может привести к снижению когнитивных способностей мозга.

При этом Аграновский подчеркнул, что признаки коронавирусной инфекции сильно варьируются от случая к случаю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач назвал самолечение главной ошибкой при «омикроне».

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