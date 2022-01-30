Тело мальчика, провалившегося под лед в Ленобласти, найдено

Тело ребёнка найдено недалеко от места трагедии спустя шесть дней.

Об этом сообщает Следственное Управление Следственного комитета России по Ленинградской области в воскресенье, 30 января.

24 января сообщалось, что в деревне Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области мальчик провалился под лед. Несмотря на маленький вес 7-летнего ребенка, замерзшая поверхность в Новосаратовке не выдержала. Малыш оказался на хрупком льду Невы. Тело ребенка искали 6 дней.

Было возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности» в отношении тети мальчика. 25-летняя девушка отвлекалась, а ребёнок спрыгнул с причала на лёд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тело женщины, утонувшей в купели в Ленобласти, обнаружили.