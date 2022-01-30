Судья из Колпино не смогла попасть на заседание из-за сугробов

Судья из Колпино не смогла попасть на заседание из-за сугробов
Снег у здания суда в Колпино расчистили. Фото: скриншот Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Судья Колпинского района пожаловалась на сугробы, которые помешали ей попасть на свое рабочее место. Позднее снег у калитки все таки убрали.

В воскресенье, 30 января, судья пошел на работу, чтобы избрать россиянину меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако подойти к зданию из-за неубранного снега он не смог. На фотографиях видно, что перед входом на территорию лежит огромный сугроб.

Как сообщили в Объединенная пресс-служба судов города, заложниками ситуации также стали прокурор и конвой с подсудимым.

Отмечается, что ответственный за уборку на данной территории – МО Колпино, однако на звонки там поначалу никто не отвечает.

Спустя час пресс-служба сообщила, что снег все-таки убрали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что снег различной интенсивности с перерывами продолжится в Санкт-Петербурге до вторника включительно.

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