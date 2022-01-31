Иммунолог назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в мире

Иммунолог назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в мире
Люди станут легче переносить коронавирус, а нагрузка на системы здравоохранения в странах значительно снизится. Фото: unsplash

Иммунолог Николай Крючков спрогнозировал, что глобальная ситуация с распространением коронавируса стабилизируется к середине 2022 года.

Специалист заявил в интервью радио Sputnik, что смертность от ковида резко снизится, а эпидемический процесс можно будет взять под контроль к середине 2022 года. Однако это будет не конец пандемии.

Как отмечает иммунолог, глобальная ситуация будет означать, что люди станут легче переносить коронавирус, а нагрузка на системы здравоохранения в странах значительно снизится.

Он спрогнозировал, что коллективный иммунитет в России ближе к лету приблизится к достаточно высоким показателям. Это приведет к снижению заболеваемости COVID-19 осенью 2022 года, полагает Крючков.

Иммунолог сравнил последующие волны распространения ковида с «афтершоками» при землетрясении. По его мнению, жители России будут ощущать их в течение трех лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что потливость и потеря аппетита могут указывать на заражение «омикроном».

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