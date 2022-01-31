Циклон «Надя» сохранит снежную погоду в начале недели в Петербурге 

Циклон &#171;Надя&#187; сохранит снежную погоду в начале недели в Петербурге 
В городе выпадет снег. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В понедельник, 31 января, в Петербурге ожидается снежная и немного морозная погода.

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в начале недели за погоду в Северной столице продолжит отвечать циклонический вихрь «Надя». Благодаря ему петербуржцев вновь ждет облачная погода. Продолжит кружить снег, а температурный фон останется на 2-3 градуса выше нормы.

Температура воздуха составит от -2 до -4 градусов. Северо-восточный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

Небольшой снег пройдет и завтра, а температура еще немного понизится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские автобусы массово меняют свои маршруты из-за сильного снегопада.

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