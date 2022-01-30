Сильный снегопад: петербургские автобусы массово меняют свои маршруты

Сильный снегопад: петербургские автобусы массово меняют свои маршруты
Автобусы изменили сегодня свои маршруты. Фото: Baltphoto

В том числе, автобусы №145, 145А и 165 следуют до Октябрьской улицы.

Сразу пять автобусных маршрутов пришлось изменить в связи с непогодой. В Петербурге в воскресенье, 30 января, из-за снегопадов изменилось движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

В связи с тем, что авто было невозможно проехать, были изменены и укорочены трассы автобусных маршрутов № 144, 145, 145А, 165 и 682. В частности, автобусы № 145, 145А и 165 шли до Октябрьской улицы.

В течение всего дня в Северной столице снегопад. Помимо этого, в городе дует сильный ветер. Температура воздуха находится на уровне минус 1-3 градуса. Атмосферное давление значительно ниже нормы.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на трассе «Кола» ограничат движения до 7 февраля. Это произойдет в связи с ремонтными работами. Планируется восстановить два модульных резинометаллических деформационных шва и пришовные зоны, выполненные из полимербетона.

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