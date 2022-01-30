На трассе «Кола» ограничат движения до 7 февраля

На трассе &#171;Кола&#187; ограничат движения до 7 февраля
Одна полоса из четырех будет перекрыта. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области будет ограничена пропускная способность.

Как сообщает в воскресенье, 30 января, ФКУ Упрдор «Северо-Запад» движение ограничат с 31 января по 7 февраля на 19 километре автомобильной дороги «Кола».

Это произойдет в связи с ремонтными работами. Планируется восстановить два модульных резинометаллических деформационных шва и пришовные зоны, выполненные из полимербетона. Так, одна полоса в сторону 47-ого региона будет перекрыта.

«На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — говорится в сообщении.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний день января в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.

"Кола" новости СПб ограничение движения


 

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