На трассе «Кола» ограничат движения до 7 февраля

На федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области будет ограничена пропускная способность.
Как сообщает в воскресенье, 30 января, ФКУ Упрдор «Северо-Запад» движение ограничат с 31 января по 7 февраля на 19 километре автомобильной дороги «Кола».
Это произойдет в связи с ремонтными работами. Планируется восстановить два модульных резинометаллических деформационных шва и пришовные зоны, выполненные из полимербетона. Так, одна полоса в сторону 47-ого региона будет перекрыта.
«На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — говорится в сообщении.
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