31 января в Петербурге испортится погода

31 января в Петербурге испортится погода
Петербург засыпет снегом. Фото: pixabay.com

В последний день января в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.

О том, что в городе на Неве прогнозируется неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу в воскресенье, 30 января, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В Северной столице пойдет сильный снег, дороги будут опасны для автомобилистов.

31 января в Санкт-Петербурге ожидается снег, ночью местами сильный. На дорогах снежные заносы, гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 января Петербург окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя». Наиболее сильными осадки ожидаются в первой половине дня. Температурный фон останется выше нормы.

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