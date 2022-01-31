Молочная продукция в России подорожает на 10% с февраля

В России ожидается рост цен на молочную продукцию. Фото: unsplash

В России ожидается рост цен на молочную продукцию. Фото: unsplash

Российские производители молочной продукции начали повышать стоимость своих товаров, сообщают ритейлеры.

Так, компания Danone, которой принадлежат бренды «Простоквашино» и «Активиа», направила ритейлерам уведомлении о росте цен на часть ассортимента в среднем на 9,9%. В компании связали подорожание товаров с ростом себестоимости продукции, пишет «Коммерсант».

В компании Valio (бренд Viola) заявили, что стоимость на молочную продукцию к концу 2022 года в среднем вырастет на 15-20%.

Отмечается, что на отрасль оказывают негативное влияние курсовые границы, климатические факторы и дефицит трудовых ресурсов. Компания также ожидает возможных новых ограничений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ритейлеры спрогнозировали рост цен на технику в ближайшие месяцы.