Ритейлеры спрогнозировали рост цен на технику в ближайшие месяцы

Ритейлеры спрогнозировали рост цен на технику в ближайшие месяцы
В первую очередь повышение цен затронет смартфоны. Фото: unsplash

Ритейлеры техники и электроники в России спрогнозировали повышение цен на свои товары в ближайшие несколько месяцев.

Как сообщает РИА Новости, курс рубля в последнее время резко колеблется в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины. По словам вице-президента по закупкам и развития компании «Связной» Михаила Догадина, волатильность отечественной валюты может повлиять на цены, однако это не произойдет внезапно. В таких ситуациях, как правило, цены повышаются постепенно в течение двух-трех месяцев.

В пресс-службе «Билайн» отметили, что на изменение уровня цен в январе влияли окончание новогодних новогодних акций и скидок, а также желание продавцов сбыть излишние товары. Подобная тенденция может продолжится уже под влиянием колебаний курса рубля. В первую очередь это затронет цен на смартфоны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ряд продуктов может резко подорожать в России с 1 февраля.

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Ритейлеры спрогнозировали рост цен на технику в ближайшие месяцы
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