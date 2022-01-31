Большинство жителей Петербурга считают, что найти работу по профессии сложно

Большинство жителей Петербурга считают, что найти работу по профессии сложно
Проблемы с поиском работы по профессии не испытывают лишь 26% соискателей из Петербурга и 27% из Ленобласти. Фото: unsplash

Сложности с поиском работы по профессии испытывают 65% жителей Петербурга и 60% жителей Ленинградской области.

Об этом свидетельствуют результаты опроса hh.ru. Исследование показало, что 34% опрошенных петербуржцев и 32% жителей Ленобласти, которые находятся в поиске работы, не верят в успешное трудоустройство в ближайшее время. Противоположное мнение высказало больше респондентов: 61% петербуржцев и 62% жителей Ленобласти заявили о своих высоких шансах на трудоустройство в ближайшие месяцы.

В вопросе о трудоустройстве по профессии у соискателей менее оптимистичные ожидания. 65% петербуржцев и 60% жителей Ленобласти уверены, что найти работу по их специальности довольно трудно. Проблемы с поиском работы по профессии не испытывают лишь 26% соискателей из Петербурга и 27% из Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России предложили освобождать простуженных сотрудников от работы на три дня.

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