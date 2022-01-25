В России предложили освобождать простуженных сотрудников от работы на три дня

Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров обратился в Минтруд РФ с предложением освобождать простуженных россиян от работы на три дня без оформления больничного.

Об этом сообщает РИА Новости. Петров в письме министру труда Антону Котякову указал, что введение трехдневного периода, когда простудившийся работник сможет самостоятельно лечиться дома, поможет снизить часть нагрузки на систему здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.

По словам общественника, россияне в осенне-весенний сезон в условиях пандемии болеют не только ковидом, но и ОРВИ, гриппом и другими простудными заболеваниями. Согласно правилам, заболевший сотрудник для оформления больничного должен лично обращаться к врачу.

«Однако сегодня данная практика, к сожалению, перегружает и без того перегруженную систему здравоохранения: врачи, занятые борьбой с коронавирусом, вынуждены тратить время и силы на, по сути, оформление справок, которые фиксируют очевидное», — отметил Петров.

Он добавил, что простывший сотрудник может заразиться коронавирусом, находясь в очереди к врачу, что делает поход за больничным листом «смертельной лотереей».

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