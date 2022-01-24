Петербург увеличил число операторов службы 122 из-за ее перегрузки

Петербург увеличил число операторов службы 122 из-за ее перегрузки
В Службу экстренных вызовов 112 можно обратиться в любое время. Фото: pixabay

Сотрудники службы 122 продолжают трудиться в поте лица 24 часа и семь дней в неделю.

Как сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга в понедельник, 24 января, резкий скачок заболеваемости COVID не мог не сказаться на работе Службы 122. За последние три дня число звонков выросло 2,5 раза, если сравнивать с показателями прошлой недели.

Кроме того, утром в понедельник был зафиксирован рекорд по количеству обращений в Службу.

В настоящий момент Смольному пришлось увеличить количество операторов и даже привлечь ресурсы многофункциональных центров к отработке звонков.

Комздрав напоминает, что для звонка в Службу 122 не стоит ждать понедельника, так как сервис работает без выходных и круглосуточно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в одном из петербургских роддомов у женщины появилась чудо-девочка несмотря на атаку COVID-19.

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