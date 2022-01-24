В одном из петербургских роддомов у женщины появилась чудо-девочка несмотря на атаку COVID-19

В понедельник, 24 января, 36-летняя петербурженка стала матерью малышки несмотря на нападки коронавируса, который проявился у будущей мамы на сроке 28 недель.

Вирус атаковал беременную, которая не прошла курс вакцинации. Сначала были жалобы на сухой кашель, боль в горле при глотании и повышение температуры до 37.7, а после ситуация ухудшилась. Об этом сообщает пресс-служба Комздрава.

В 2021 году 3 декабря женщину перевели из Родильного дома № 6 в акушерское отделение больницы Семашко Н.А. Специалисты диагностировали коронавирус в средне-тяжелом течении, а также внебольничную двустороннюю вирусную пневмонию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге увеличилось число детей, госпитализированных с коронавирусом.