В одном из петербургских роддомов у женщины появилась чудо-девочка несмотря на атаку COVID-19

В понедельник, 24 января, 36-летняя петербурженка стала матерью малышки несмотря на нападки коронавируса, который проявился у будущей мамы на сроке 28 недель.
Вирус атаковал беременную, которая не прошла курс вакцинации. Сначала были жалобы на сухой кашель, боль в горле при глотании и повышение температуры до 37.7, а после ситуация ухудшилась. Об этом сообщает пресс-служба Комздрава.
В 2021 году 3 декабря женщину перевели из Родильного дома № 6 в акушерское отделение больницы Семашко Н.А. Специалисты диагностировали коронавирус в средне-тяжелом течении, а также внебольничную двустороннюю вирусную пневмонию.
В результате 10 дней пациентка жила на НИВЛ, а также в общей сложности 18 дней на ИВЛ, 2 суток в искусственной коме, больше месяца на кислородной поддержке. И случилось чудо. С помощью кесарево сечения на свет появилась малютка весом 1980 г, которая оказалась в удовлетворительном состоянии. В настоящий момент женщина и ее дочь находятся под наблюдением врачей родильного дома Городской больницы № 38.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге увеличилось число детей, госпитализированных с коронавирусом.