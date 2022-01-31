На КАД перекроют движение между Ропшинским и Красносельским шоссе

На КАД перекроют движение между Ропшинским и Красносельским шоссе
Движение полностью перекроют. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Аварийно-восстановительные работы полностью перекроют движение по кольцевой дороге в Петербурге. Проезд закроют в ночь на 1 февраля.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение по кольцевой дороге будет перекрыто в связи с аварийно-восстановительными работами на воздушной линии электропередач. Водители не смогут проехать по участку между развязками с Ропшинским и Красносельским шоссе.

Движение полностью перекроют. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Оба направления будут закрыты для движения в ночь на вторник с 1:00 до 1:15, а также с 2:30 до 2:45.

Для регулировки движения дорожники привлекут патрульные экипажи ГИБДД. КАД будут перекрывать в ночное время, чтобы избежать пробок.

Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на трассе «Кола» ограничат движения до 7 февраля.

кад новости СПб перекрытие движения


 

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