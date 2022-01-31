Ситуация с коронавирусом вынудила развернуть в Ленэкспо еще 300 коек

Ситуация с коронавирусом вынудила развернуть в Ленэкспо еще 300 коек
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

На прошлой неделе число заболевших коронавирусом в Петербурге выросло примерно на 40%.

Такая ситуация предполагает дополнительные меры. В городе наблюдается большая заболеваемость «омикроном», в связи с этим было решено развернуть ещё 300 коронавирусных коек во временном госпитале в «Ленэкспо». Об этом сообщил глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец на пресс-конференции ТАСС.

В настоящий момент в городе на Неве развернутыми остаются 8 744 коек, в том числе 923 — для детей. Свободный коечный фонд составляет примерно 1500 мест — 17%. Для подростков доступно порядка 25% — 237 коек.

Дополнительные места организуют для заболевших коронавирусом с 1 февраля.

«С завтрашнего дня будут развёрнуты 300 коек во временном госпитале в «Ленэкспо», и в четверг будут развёрнуты койки в 20-й больнице», — говорится в сообщении.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус за сутки подхватили 15,8 тысячи петербуржцев.

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