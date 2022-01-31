Коронавирус за сутки подхватили 15,8 тысячи петербуржцев

Коронавирус за сутки подхватили 15,8 тысячи петербуржцев
Коронавирус продолжает буйствовать на территории Петербурга. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 15 802 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток.

Об этом сегодня, 31 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 024 833 местных жителя. При этом 856 385 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1614 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 23 417 человек. Третье место у Подмосковья — 11 470 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что потливость и потеря аппетита могут указывать на заражение «омикроном».

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