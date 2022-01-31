В Петербурге ликвидировали сайт сопротивления QR-кодам

В Петербурге заблокировали сайт заведений, официально отказывающихся проверять у посетителей QR-коды о вакцинации. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге заблокировали сайт заведений, официально отказывающихся проверять у посетителей QR-коды о вакцинации. Фото: Gazeta.SPb

После того, как идеолога движения — ресторатора и адвоката Александра Коновалова — арестовали, портал «накрылся».

Сайт сопротивления QR-кодам, который начал свою работу в Северной столице с начала января, перестал действовать. Это случилось практически сразу после того, как идеолог «карты сопротивления» ресторатор Александр Коновалов был взят под стражу.

В настоящий момент портал qr-cod.net открыть можно, однако на сайте не содержится никакой информации. До этого, сервис предусматривал порядка 80 адресов заведений, принимающих своих клиентов без кодов. В этих местах отказывались соблюдать действующие в Петербурге карантинные ограничения. Часть из этих увеселительных мест была закрыта в ходе рейдов.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лидера движения против QR-кодов Александра Коновалова арестовали на два месяца.