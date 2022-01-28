Лидера движения против QR-кодов Коновалова арестовали на два месяца

Лидера движения против QR-кодов Коновалова арестовали на два месяца
Коновалов арестован на два месяца. Фото: скриншот Instagram

В Петербурге суд отправил ресторатора и лидера движения против QR-кодов Александра Коновалова под арест по делу о взятке.

Об избрании меры пресечения предпринимателю сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Коновалов заключен под стражу по решению Октябрьского районного суда. Он пробудет в СИЗО до 27 марта 2022 года. Его обвиняют по ч.2 ст.291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).

Коновалов на судебном заседании просил избрать домашний арест, залог в 1 миллион рублей или личное поручительство, однако суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Коновалову предъявили обвинение по делу о взятке. Ресторатор вину не признает. По версии правоохранителей, бизнесмен помог вернуть изъятый товар владелице одного из баров в центре Петербурга, передав вознаграждение полицейским.

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