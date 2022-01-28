Лидеру движения против QR-кодов Коновалову предъявили обвинение по делу о взятке

Адвокату, ресторатору и лидеру движения против QR-кодов в Петербурге Александру Коновалову предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве. Следствие настаивает на его аресте.

Сегодня, 28 января, Октябрьский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коновалова. Его обвиняют по ч.2 ст.291.1 УК РФ ( Посредничество во взяточничестве).

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что ресторатор вину не признает.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к создателю движения против QR-кодов ресторатору Коновалову пришли с обысками. По версии правоохранителей, бизнесмен помог вернуть изъятый товар владелице одного из баров в центре Петербурга, передав вознаграждение полицейским.