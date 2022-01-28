К создателю движения против QR-кодов ресторатору Коновалову пришли с обысками

В дом к адвокату, ресторатору и QR-диссиденту Александру Коновалову нагрянула полиция с обысками. Мужчину заподозрили в пособничестве в передаче взятки.

Об этом в пятницу, 28 января, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Так, в прошлом году, в сентябре, оперативники законно изъяли из петербургского кафе кальяны и табачные изделия. Согласно материалам дела, Александр Коновалов решил предложить управляющей увеселительного заведения в Адмиралтейском районе Петербурга вернуть имущество обратно.

QR-диссидент Коновалов за взятку в 50 тысяч рублей планировал стать посредником между правоохранителями, а затем и возвратить кафе оборудование. Управляющая общепита согласилась. Фигурант договорился с оперативниками и забрал изъятое. Затем Александр Коновалов передал сотрудникам полиции около полусотни тысяч рублей, полученные от управляющей заведения.

Заведено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». В жилище Александра Коновалова начались обыски.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалиста по надзору за строительством зданий подозревают в получении взятки.