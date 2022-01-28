К создателю движения против QR-кодов ресторатору Коновалову пришли с обысками

К создателю движения против QR-кодов ресторатору Коновалову пришли с обысками
В доме Александра Коновалова идут обыски. Фото: скриншот Instagram

В дом к адвокату, ресторатору и QR-диссиденту Александру Коновалову нагрянула полиция с обысками. Мужчину заподозрили в пособничестве в передаче взятки.

Об этом в пятницу, 28 января, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Так, в прошлом году, в сентябре, оперативники законно изъяли из петербургского кафе кальяны и табачные изделия. Согласно материалам дела, Александр Коновалов решил предложить управляющей увеселительного заведения в Адмиралтейском районе Петербурга вернуть имущество обратно.

QR-диссидент Коновалов за взятку в 50 тысяч рублей планировал стать посредником между правоохранителями, а затем и возвратить кафе оборудование. Управляющая общепита согласилась. Фигурант договорился с оперативниками и забрал изъятое. Затем Александр Коновалов передал сотрудникам полиции около полусотни тысяч рублей, полученные от управляющей заведения.

Заведено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». В жилище Александра Коновалова начались обыски.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалиста по надзору за строительством зданий подозревают в получении взятки.

QR-код адвокат александр коновалов новости СПб посредничество во взяточничестве


 

Новости партнеров
Поликлиники Петербурга перешли на новый режим: куда идти с ОРВИ и симптомами COVID-19
Поликлиники Петербурга перешли на новый режим: куда идти с ОРВИ и симптомами COVID-19
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
Петербурженка
Петербурженка "отсудила" уборку дома у управляющей компании
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
К создателю движения против QR-кодов ресторатору Коновалову пришли с обысками
Над Орегоном заметили тройной зеленый луч. Раньше это явление считали мифом
Пенсионный фонд и Соцстрах объединят: чем это обернется для пенсионеров
Путин подписал закон о повышенной до 8,6% индексации пенсий, изменения ...
Тело найдено: СК возбудил уголовное дело после утопления женщины в проруби ...
Опубликовано видео с места обнаружения тела погибшей женщины на Крещение в ...
Билайн создал плагин для регистрации и входа через Мобильный ID на сайты на ...
Брэда Питта подозревают в связи с певицей Люкке Ли