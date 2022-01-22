Специалиста по надзору за строительством зданий подозревают в получении взятки

Общий размер взятки мог составить 220 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Общий размер взятки мог составить 220 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Фигурантами уголовных дел стали трое граждан.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в субботу, 22 января.

Оперативники Главка изобличили 38-летнего мужчину в даче взятки 220 тыс. рублей. Передать деньги главному специалисту по надзору за строительством зданий и сооружений гражданин мог через 54-летнего мужчину, выступающего посредником.

Средства мужчине предполагались за получение заключения о соответствии объекта капитального строительства – складского помещения, расположенного в Ломоносовском районе 47-ого региона.

Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки», фигурант под подпиской о невыезде. Также заведено дело по статье «Посредничество во взяточничестве», 54-летний гражданин тоже под подпиской о невыезде.

А в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», горожанин под домашним арестом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель «Мерседеса» попытался дать инспектору 2 тыс. рублей взяткой на «Скандинавии».