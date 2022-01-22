Специалиста по надзору за строительством зданий подозревают в получении взятки

Специалиста по надзору за строительством зданий подозревают в получении взятки
Общий размер взятки мог составить 220 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Фигурантами уголовных дел стали трое граждан.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в субботу, 22 января.

Оперативники Главка изобличили 38-летнего мужчину в даче взятки 220 тыс. рублей. Передать деньги главному специалисту по надзору за строительством зданий и сооружений гражданин мог через 54-летнего мужчину, выступающего посредником.

Средства мужчине предполагались за получение заключения о соответствии объекта капитального строительства – складского помещения, расположенного в Ломоносовском районе 47-ого региона.

Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки», фигурант под подпиской о невыезде. Также заведено дело по статье «Посредничество во взяточничестве», 54-летний гражданин тоже под подпиской о невыезде.

А в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», горожанин под домашним арестом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель «Мерседеса» попытался дать инспектору 2 тыс. рублей взяткой на «Скандинавии».

взяточничество новости СПб посредничество во взяточничестве происшествие


 

Новости партнеров
Адвокат напомнила россиянам об изменениях в правилах пользования балконами
Адвокат напомнила россиянам об изменениях в правилах пользования балконами
Просмотры клипа Шнура о проблемах вывоза мусора в Петербурге близятся к миллиону
Просмотры клипа Шнура о проблемах вывоза мусора в Петербурге близятся к миллиону
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Специалиста по надзору за строительством зданий подозревают в получении взятки
Инфекционист раскрыл способ определить омикрон-штамм COVID
Новые рублевые банкноты могут получить QR-код и измененный шрифт серийного номера
Правительство России утвердило план мер по борьбе с омикрон-штаммом
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 473 человек
20 заведений общепита Петербурга работали ночью и без QR-кодов
В парке Гатчины подростки заставили ребенка раздеться и встать на колени на снег
«Шутник» зашел в магазин на Восстания с автоматом