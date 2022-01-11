Водитель «Мерседеса» попытался дать инспектору 2 тыс. рублей взяткой на «Скандинавии»

За рулем иномарки сидел 53-летний гражданин одного из среднеазиатских государств.

Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

6 января, днем, на трассе «Скандинавия» был остановлен грузовой автомобиль Мерседес-Бенц Актрос. Когда инспектора начали составлять административный протокол, водитель иномарки попытался дать сотруднику ДПС 2 000 тыс. рублей, чтобы нарушителя не привлекали по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Дачу взятки сотрудники Госавтоинспекции пресекли. Водитель стал фигурантом уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Народной водителя задержали за дачу взятки в 1 400 рублей. 31-летний водитель развернулся в неположенном месте.