На Народной водителя задержали за дачу взятки в 1 400 рублей

На Народной водителя задержали за дачу взятки в 1 400 рублей
Водитель пытался дать взятку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

31-летний водитель развернулся в неположенном месте.

Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Все произошло еще 28 декабря, утром, в Невском районе Петербурга. На Народной улице у дома №39 инспектора ДПС остановили «Хендай Солярис». За рулем сидел 31-летний мужчина. Когда инспектор ДПС начал составлять административный протокол, то нарушитель попытался дать сотруднику 1400 рублей взяткой. Деньги предполагались за непривлечение водителя к административной ответственности по статье «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли факт дачи взятки. Мужчину задержали и доставили в полицию. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция поймала поджигателя петербургского ночного клуба «Зодиак».

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