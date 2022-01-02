Полиция поймала поджигателя петербургского ночного клуба «Зодиак»

Полиция поймала поджигателя петербургского ночного клуба &#171;Зодиак&#187;
Поджигателя задержали. Фото: "Яндекс панорамы"

Мужчина мог поджечь входную дверь в клуб, тогда как внутри заведения находилось порядка 200 человек.

Об этом сообщает ГУ МВД 2 января.

2 января, в 5 утра, стало известно о пожаре во Фрунзенском районе. Горела входная дверь ночного клуба «Зодиак», расположенного на Купчинской улице. Спасатели потушили возгорание и вывели всех людей.

Оказалось, что виноват в этом может быть 39-летний ранее судимый петербуржец.

К счастью, никто не пострадал. По результатам оценки причиненного в результате поджога ущерба будет возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под утро на Купчинской улице загорелся клуб. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в 2-х этажном кирпичном здании клуба происходило горение входной двери.

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