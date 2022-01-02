Под утро на Купчинской улице загорелся клуб

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Огонь вспыхнул в клубе «Зодиак».

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 2 января, по адресу: улица Купчинская, д. 15, корп. 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:48. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в 2-х этажном кирпичном здании клуба происходило горение входной двери.

Персоналу клуба удалось ликвидировать пожар до прибытия спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате пожара в Калининском районе Петербурга пострадала женщина. На проспекте Науки, д. 24, корп. 1, загорелась квартира. В 2-х комнатной, отдельной квартире выгорела комната площадью 15 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.