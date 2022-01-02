Под утро на Купчинской улице загорелся клуб

Под утро на Купчинской улице загорелся клуб
Пожар случился на Купчинской улице. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Огонь вспыхнул в клубе «Зодиак».

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 2 января, по адресу: улица Купчинская, д. 15, корп. 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:48. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в 2-х этажном кирпичном здании клуба происходило горение входной двери.

Персоналу клуба удалось ликвидировать пожар до прибытия спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате пожара в Калининском районе Петербурга пострадала женщина. На проспекте Науки, д. 24, корп. 1, загорелась квартира. В 2-х комнатной, отдельной квартире выгорела комната площадью 15 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
"Украинское будущее": Кличко поздравил соотечественников с 2220 годом
Лолита обматерила Соседова на шоу «Суперстар! Возвращение» после «пшика» за выступление Салтыкова
Лолита обматерила Соседова на шоу «Суперстар! Возвращение» после «пшика» за выступление Салтыкова
Повелий призвал жителей Петербурга
Повелий призвал жителей Петербурга "потерпеть" неубранный снег
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Под утро на Купчинской улице загорелся клуб
Путин наградил медицинских работников за борьбу с COVID
В Пулково 2 января задержан один рейс
Иммунолог предупредил о новом опасном штамме коронавируса
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Афганистане
Россияне, которые зарабатывают менее 100 тысяч рублей, могут получить новую ...
Финансист посоветовал россиянам закупиться после новогодних праздников валютой
На перекрёстке Северного и Вавиловых не смогли разъехаться две легковушки