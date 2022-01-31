Названы два непредсказуемых признака высокого уровня холестерина

Плохое состояние кожи и ногтей на ногах может говорить о повышенном холестерине в организме человека.

Об этом сообщает издание The Sun.

Люди, которым присущ малоподвижный образ жизни и неправильное питание, могут столкнуться с повышенным уровнем холестерина.

Пишут, что если человек не чувствует никаких изменений в своем теле кроме того, что ногти на ногах стали хрупкими или замедлился их рост, то стоит немедленно обратиться к врачу, так как это может быть тревожный сигнал.

Эксперты из Британского фонда сердца заявили, что причина этого — затрудненное поступление к ногам крови в связи с высоким уровнем холестерина.

Еще одним поводом сходить на прием к доктору может стать изменение внешнего вида кожи. Это говорит о недостаточном притоке крови.

«При заболевании периферических сосудов замедляется рост волос на ногах, бледнеет или синеет кожа, появляются незаживающие раны или язвы, ногти становятся толстыми и непрозрачными, мышцы немеют и тяжелеют», — говорится в материале.

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