Врач раскрыл последствия частого употребления фастфуда и полуфабрикатов

В такой еде содержится много консервантов и красителей. Фото: Pixabay

В такой еде содержится много консервантов и красителей. Фото: Pixabay

Регулярное употребление фастфуда и полуфабрикатов оказывает негативное влияние на состояние здоровья человека и чревато рядом последствий, одно из которых – развитие ожирения. Об этом предупредил врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев.

По его словам, у людей, которые не склонны к набору веса, при таком рационе возможно обострение различных хронических желудочно-кишечных болезней, хронического гастрита, желчнокаменной болезни, панкреатита. Чрезмерное употребление гамбургеров, шавермы, картошка фри и других блюд из данной категории также способствует развитию целлюлита и формированию некачественного тела.

Эксперт отметил в беседе с RT, что основным неприятным последствием регулярного употребления фастфуда являются лишние килограммы жира. Появляется избыточный вес, который впоследствии перерастает в ожирение.

«Такой путь у 60% населения развитых стран», — заявил Калинчев, добавив, что остальные люди, не имеющие склонности к лишним килограммам, могут столкнуться с обострением хронических заболеваний ЖКТ.

Что касается полуфабрикатов, то такой рацион содержит достаточно много простых углеводов и вредных жиров. Диетолог подчеркнул, что редкое употребление полуфабрикатов и фстфуда допустимо, однако есть такие продукты необходимо в соответствии с установленными правилами и при условии полноценного трехразового питания.

Напомним, эксперты зафиксировали рост спроса на фастфуд среди россиян. Траты на подобную еду по данным на первое полугодие 2021 года выросли за последнее время почти на четверть. Больше всего любителей фастфуда живет в Москве. Средний чек там составляет 861 рубль. На втором месте – Санкт-Петербурге, где тратят в среднем 805 рублей. Тройку лидеров замыкает Казань, в пятерку также вошли Уфа и Тверь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что употребляющие фастфуд более двух раз в неделю, часто сталкиваются с диабетом второго типа и ожирением. Если человек имеет хронические заболевания, в частности, проблемы с сердцем и сосудами, то даже эпизодическое употребление фастфуда увеличит риск развития болезней.