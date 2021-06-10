Врач рассказал, с какой периодичностью можно есть фастфуд без вреда для здоровья

Врач рассказал, с какой периодичностью можно есть фастфуд без вреда для здоровья
Фастфуд и прочие полуфабрикаты имеют в своем составе перфтороктансульфоновую кислоту. Фото: Pixabay

Американский врач и директор Йельского центра профилактических исследований Дэвид Кац рассказал, что употребление фастфуда один-два раза в неделю не повредят, если в остальное время человек ест только полезную пищу.

Он отметил, что основную часть рациона должны составлять фрукты и овощи, цельнозерновые крупы и злаки, сообщает портал Blue Zones. По его словам, если человек имеет хронические заболевания, в частности, проблемы с сердцем и сосудами, то даже эпизодическое употребление фастфуда увеличит риск развития болезней.

Врач добавил, что употребляющие фастфуд более двух раз в неделю, часто сталкиваются с диабетом второго типа и ожирением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средний чек за один поход в кафе по стране составил 628 рублей. Чаще всего россияне покупали фастфуд в марте 2021 года – это связано, скорее всего, с ослаблением коронавирусных ограничений, а также с потеплением и приходом весны.

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