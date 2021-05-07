Россияне стали чаще питаться в фастфуде

Траты на еду быстрого приготовления выросли почти на четверть.

Эксперты зафиксировали рост спроса на фастфуд среди россиян. Траты на подобную еду выросли за последнее время почти на четверть. Об этом сообщает ТАСС.

Средний чек за один поход в кафе по стране составил 628 рублей. Чаще всего россияне покупали фастфуд в марте 2021 года – это связано, скорее всего, с ослаблением коронавирусных ограничений, а также с потеплением и приходом весны.

Больше всего любителей фастфуда живет в Москве. Средний чек там составляет 861 рубль. На втором месте – Санкт-Петербурге, где тратят в среднем 805 рублей. Тройку лидеров замыкает Казань, в пятерку также вошли Уфа и Тверь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог рассказала, как часто можно есть фастфуд.