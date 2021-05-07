Россияне стали чаще питаться в фастфуде

Россияне стали чаще питаться в фастфуде
Лучше отказаться от жирной пищи. Фото: Pixabay

Траты на еду быстрого приготовления выросли почти на четверть.

Эксперты зафиксировали рост спроса на фастфуд среди россиян. Траты на подобную еду выросли за последнее время почти на четверть. Об этом сообщает ТАСС.

Средний чек за один поход в кафе по стране составил 628 рублей. Чаще всего россияне покупали фастфуд в марте 2021 года – это связано, скорее всего, с ослаблением коронавирусных ограничений, а также с потеплением и приходом весны.

Больше всего любителей фастфуда живет в Москве. Средний чек там составляет 861 рубль. На втором месте – Санкт-Петербурге, где тратят в среднем 805 рублей. Тройку лидеров замыкает Казань, в пятерку также вошли Уфа и Тверь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог рассказала, как часто можно есть фастфуд.

средний чек траты фастфуд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне стали чаще питаться в фастфуде
Иномарка вылетела на газон на перекрестке Комендантского и Шуваловского
В Петербурге умер режиссер и актер Олег Зорин
Вакцина «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот к началу 2022 года
Несовершеннолетний с ножом ограбил прохожую днем на Хошимина
Безработная жительница Луги украла у пенсионерки кольцо и сережки
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 17,4 тысяч человек
У лося Дениса из Ленинградского зоопарка начали расти рога