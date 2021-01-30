Диетолог рассказала, как часто можно есть фастфуд

Диетолог рассказала, как часто можно есть фастфуд
Лучше отказаться от жирной пищи. Фото: Pixabay

Она отметила, что большая часть рациона должна состоять из полезной еды.

Диетолог рассказала, какое количество фастфуда допустимо употреблять за неделю. Об этом пишет «360».

Она отметила, что большую часть рациона должны занимать полезные продукты. В таком случае человек может себе позволить один или два раза в неделю съесть фастфуд без вреда здоровью.

«Если вы всю неделю соблюдаете принципы правильного и рационального питания, то один раз (максимум два) вы сможете съесть по порции фастфуда»,

— пояснила врач.

Она заявила, что вреднее всего картошка фри, при жарке которой образуются трансжиры. Некоторые эксперты убеждены, что они могут повлиять на развитие онкологических заболеваний.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы обеспокоены «нашествием» упаковок из-под фастфуда на улицах города. Петербуржцы поражаются обилию мусора в самом центре города. Захламлен сквер у Адмиралтейства и Дворцовой площади, бумажки летают по Александровскому парку на Петроградской стороне.

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