Петербуржцы обеспокоены «нашествием» упаковок из-под фастфуда на улицах города

Петербург на фоне пандемии коронавируса, закрытия кафе и ресторанов утонул в упаковке еды навынос. Многие горожане в связи с наступлением тепла начали устраивать пикники и оставлять после себя мусор.

Также горожане жалуются на переполненные мусорки. Пользователи соцсети «ВКонтакте» написали в группе «Новости Санкт-Петербург», что мусор из забитых урн по городу разносят ветер и птицы. Как результат – территория рядом со скамейками покрыта салфетками и упаковками.

Петербуржцы поражаются обилию мусора в самом центре города. Захламлен сквер у Адмиралтейства и Дворцовой площади, бумажки летают по Александровскому парку на Петроградской стороне. Аналогичная ситуация, по их словам, наблюдается и в спальных районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда в Петербурге полностью снимут ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса.