В аэропорту Пулково 1 февраля задержали четыре рейса

В аэропорту Пулково 1 февраля задержали четыре рейса
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 1 февраля, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются четыре авиарейса.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты в Тамбов, Астрахань, Иваново и Екатеринбург. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Тамбов. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 7:00, однако время вылета отложили до 9:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Астрахани. Вылет перенесли с 8:00 на 8:30.

Также задерживают рейс до Иваново. Самолет должен был улететь в 9:30, но по факту ждать придется до 14:50. Вылет рейса до Екатеринбурга перенесли с 13:20 на 16:30.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в багаже пассажира аэропорта Пулково обнаружили гранату.

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