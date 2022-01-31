В багаже пассажира аэропорта Пулково обнаружили гранату

Граната оказалась лишь макетом. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области

Граната оказалась лишь макетом. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области

Потенциально опасный предмет нашли в сумке, осуществляя предварительный досмотр багажа, пассажира на входе в аэропорт.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области в понедельник, 31 января.

Оказалось, что это был лишь макет гранаты РГД-5, и он не представлял опасности. Однако предмет все же передали транспортным полицейским.

Все произошло утром, в 08:15. Росгвардейцам сообщили, что сотрудники Пулково, осматривая багаж, в одной из сумок обнаружили подозрительный предмет, который был похож на гранату.

Данную информацию незамедлительно передали правоохранителям. На место выехала группа разминирования ОМОН. Вскоре сумка была вскрыта. Граната оказалась не более, чем макет.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в бар на проспекте Луначарского пришел парень с гранатой в кармане.