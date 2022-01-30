В бар на Луначарского пришел парень с гранатой в кармане

В бар на Луначарского пришел парень с гранатой в кармане
Граната оказалась учебной. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

К месту происшествия, на проспект Луначарского, вызвали сотрудников полиции. Оказалось, что граната учебная.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 30 января.

Так, специалисты ОМОНа осмотрели учебную гранату и изъяли ее у 21-летнего парня в кафе.

Примерно в 05:30 утра в одно из увеселительных заведений вошел молодой человек. На входе у него обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Посетитель начал уверять, что граната неопасная и выкрутил запал.

Несмотря на уверенность парня страж порядка все же вызвали. Гранату изъяли, а мужчину доставили в отдел полиции. Позднее выяснилось, что это была учебная граната и опасности она, действительно, не представляет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Обводном канале задержали мужчину. В салоне его автомобиля нашли пистолет.

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В бар на Луначарского пришел парень с гранатой в кармане
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