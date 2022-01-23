На Обводном задержали мужчину: в салоне его авто нашли пистолет

55-летний мужчина передвигался на ВАЗ-21099.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 23 января.

21 января, на рассвете, рядом с домом №7 «а» по набережной​ Обводного канала наряд полиции остановил автомобиль ВАЗ-21099. В салоне машины обнаружили и изъяли пистолет «ПМ» с четырьмя патронами.

По словам мужчины, он нашел оружие и патроны 4 апреля 2020 года у дома №111 на проспекте Стачек. Гражданин уверял, что собирался сдать находку.

Заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «шутник» зашел в магазин на Восстания с автоматом.