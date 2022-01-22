«Шутник» зашел в магазин на Восстания с автоматом

&#171;Шутник&#187; зашел в магазин на Восстания с автоматом
Гражданин решил пошутить. Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти

Позднее выяснилось, что автомат, с которым мужчина заявился в торговый зал магазина, является страйкбольным.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 22 января.

Однако сотрудники Росгвардии «не оценили» шутку гражданина и среди ночи задержали его.

Горожанин имел при себе оружие, которое внешне было очень схоже с автоматом Калашникова.

Росгвардейцам пришлось задержать мужчину и отправить его в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Оружие, с которым мужчина зашел в магазин. Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое пьяных пассажиров устроили погром в петербургском трамвае. Один из нетрезвых пассажиров разбил стекло двери в кабину водителя.

новости СПб происшествие улица восстания


 

Новости партнеров
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
"Он вообще другой": заразившийся "омикроном" врач рассказал о симптомах заболевания
Надежды нет? Вещи борющегося за жизнь Куравлева вывезли из дома престарелых
Надежды нет? Вещи борющегося за жизнь Куравлева вывезли из дома престарелых
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Шутник» зашел в магазин на Восстания с автоматом
В Петербурге скончались еще 58 пациентов с коронавирусом
В России за утки выявили более 57 тысяч случаев заражения COVID
Среди белого дня хулиган обстрелял «Порше» на проспекте Просвещения
В Петербурге продолжает стремительно расти заболеваемость COVID: еще 8 451 ...
Задержан рецидивист, вынесший из салона связи на Дыбенко 22 телефона и выручку
В Сланцах молодому мигранту приглянулся чужой «Ларгус»
Мужчины проникли на предприятие в Тосно и выкрали электрокабель на 4,2 млн рублей