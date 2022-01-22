«Шутник» зашел в магазин на Восстания с автоматом

Гражданин решил пошутить. Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти

Гражданин решил пошутить. Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти

Позднее выяснилось, что автомат, с которым мужчина заявился в торговый зал магазина, является страйкбольным.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 22 января.

Однако сотрудники Росгвардии «не оценили» шутку гражданина и среди ночи задержали его.

Горожанин имел при себе оружие, которое внешне было очень схоже с автоматом Калашникова.

Росгвардейцам пришлось задержать мужчину и отправить его в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

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