Жителей Ленобласти 1 февраля ждут снежные накаты и до -10 градусов

В большинстве районов Ленобласти днем будет идти небольшой, местами умеренный снег. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В большинстве районов Ленобласти днем будет идти небольшой, местами умеренный снег. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Ленинградской области во вторник, 1 февраля, прогнозируется облачная и снежная

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в большинстве районов Ленобласти днем будет идти небольшой, местами умеренный снег. Слабый ветер подует с северо-востока, востока.

Днем жителей Ленобласти ждет температура воздуха от -3 до -8 градусов.

Также синоптики предупредили о снежных накатах и гололедице, которые образуются на дорогах.

Атмосферное давление особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что февраль в Петербурге начнется со снежной погоды. За окном сегодня будет от -2 до -4 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит 2-7 метров в секунду.