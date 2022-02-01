Финансист предупредил о риске обвала рубля до 100 за доллар

Финансист предупредил о риске обвала рубля до 100 за доллар
Американская валюта может подорожать и до 100 рублей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Россиянам рассказали о риске обвала рубля в случае вооруженного конфликта с участием России.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал агентству «Прайм», что при текущих ценах на нефть и отсутствии геополитического фактора, доллар бы стоит 65 рублей.

Но если действительно произойдет военный конфликт, участие в котором примет Россия, то обвал рубля случится моментально, и котировки на нефть не смогут спасти национальную валюту.

При текущей напряженности на геополитическом поле рубль может закрепиться в районе 80 единиц за доллар и более 90 — за евро. Американская валюта может подорожать и до 100 рублей, если новый штамм коронавируса обвалит нефтяной рынок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экономист советует занимать очереди к банкоматам перед обвалом доллара.

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