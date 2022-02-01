В Петербурге обнаружено бездыханное тело малолетнего ребенка

В Петербурге обнаружено бездыханное тело малолетнего ребенка
Причину смерти мальчика еще предстоит выяснить. Фото: Pixabay

Труп был найден в одной из квартир Московского района Северной столицы.

Об это сообщает Главное Следственное Управление Следственного комитета по Петербургу во вторник, 1 февраля.

Началась доследственная проверка после обнаружения тела маленького мальчика накануне, 31 января. Ребенка 2021 года рождения нашли без внешних признаков насильственной смерти.

В данный момент выполняются все необходимые мероприятия, чтобы установить все детали случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза, направленная на определение причины смерти ребенка.

По итогам доследственной проверки примут процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обгоревшие кости ребенка из дома Новгородской области привезут в Петербург для экспертизы.

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