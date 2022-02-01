ЦБ ужесточает правила: получить кредит будет сложнее

Руководство Центрального Банка РФ приняло решение об ужесточении условий расчета долговой нагрузки на россиян, которые хотят взять потребительский кредит. Это необходимая мера, рассчитанная на снижение общего количества потребительских кредитов, взятых на долгий срок.

С осени 2019 года перед выдачей суммы от 10 тысяч рублей в кредит банкам и микрофинансовым компаниям-заемщикам в России пришлось рассчитывать показатель долговой нагрузки. Это соотношение ежемесячных кредитных выплат с доходом гражданина. В 2019 году максимальный срок на погашение обязательств по кредитам ограничивался 60 месяцами.

С 01.02.2022 года Центральный банк вводит новое ограничение: срок расчета показателя долговой нагрузки снижен до 48 месяцев. Регулятор объясняет, что это вынужденная мера, связанная с повышенными рисками при долгосрочном потребительском кредитовании. У таких кредитов наивысшие уровни риска, причем дефолт заемщика уже в первый год в 2 раза выше, чем показатели для кредитов сроком на 5 лет. Центробанк уверен, что количество выдаваемых долгосрочных потребительских кредитов нужно сокращать, сообщат «Прайм».

Для потребителей это означает только одно: получить кредит будет сложнее или процентная ставка при высоком коэффициенте ПНД будет выше.

Ужесточения мер можно было бы избежать, уверен руководитель управления кредитных рисков «Райфффйзен банка» А. Крамарский. Снижение срока расчета ПНД доказывает, что регулятор признает сверхконсерватизм в оценке закредитованности и большом объеме средств в серой, теневой зоне. Если бы банкам самим доверили высчитывать риски, то механизмы были бы совсем иными.

При оценке риска при выдаче кредита банк ориентируется на транзакции на счетах, кредитной истории и другие показатели движения реальных денег, а не на справки о доходах. Предельная долговая нагрузка может быть рассчитана самими банками по собственным механизмам подтверждения дохода.

По мнению эксперта Алексея Крамарского, принимаемые регулятором меры по ужесточению расчета ПНД приведут к искажению реальной ситуации с кредитованием населения, уровню дохода и платежеспособности граждан России.