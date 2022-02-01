В Петергофе закрыли музеи из-за пандемии коронавируса

В Петергофе закрыли музеи из-за пандемии коронавируса
В ГМЗ «Петергоф» временно закрывают музеи. Фото: скриншот "Петергоф"

В ГМЗ «Петергоф» решили закрыть на определенное время музеи. Это связано с пандемией коронавируса.

С 2 по 13 февраля 2022 в связи с эпидемиологической обстановкой в Петергофе будут закрыты музеи, за исключением Большого петергофского дворца, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Посетителям напомнили, что лица старше 18 лет могут приходить в Большой петергофский дворец каждый день (кроме понедельника) с 10:30 до 18:00 по сеансам, которые идут каждые полчаса. Последний начинается в 16:35.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Эрмитаже рассказали, что решили расширить список льготников, которые имеют право на бесплатное посещение музея в третий четверг месяца. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

ГМЗ "Петергоф" музеи пандемия


 

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