Эрмитаж расширил список льготников: они смогут посещать музей бесплатно

Речь идет о каждом третьем четверге месяца.

В Эрмитаже рассказали, что решили расширить список льготников, которые имеют право на бесплатное посещение музея в третий четверг месяца. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Право на бесплатный проход теперь имеют несовершеннолетние, многодетные семьи, студенты и курсанты, пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды-колясочники, а также дети-инвалиды. В список в том числе входят сотрудники музеев и члены творческих союзов России и другие льготные категории.

В Эрмитаже напомнили, что для бесплатного посещения нужно заранее оставить бронь на сайте. В день посещения бронь обменивается на билет в кассе. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, который доказывает право на льготу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что цвет фасада Эрмитажа может измениться в сторону пастельного.