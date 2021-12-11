Эрмитаж расширил список льготников: они смогут посещать музей бесплатно

Эрмитаж расширил список льготников: они смогут посещать музей бесплатно
Посетителям доступен бесплатный вход в Эрмитаж каждый третий четверг месяца. Фото: Baltphoto

Речь идет о каждом третьем четверге месяца.

В Эрмитаже рассказали, что решили расширить список льготников, которые имеют право на бесплатное посещение музея в третий четверг месяца. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Право на бесплатный проход теперь имеют несовершеннолетние, многодетные семьи, студенты и курсанты, пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды-колясочники, а также дети-инвалиды. В список в том числе входят сотрудники музеев и члены творческих союзов России и другие льготные категории.

В Эрмитаже напомнили, что для бесплатного посещения нужно заранее оставить бронь на сайте. В день посещения бронь обменивается на билет в кассе. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, который доказывает право на льготу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что цвет фасада Эрмитажа может измениться в сторону пастельного.

льгота новости СПб эрмитаж


 

Новости партнеров
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эрмитаж расширил список льготников: они смогут посещать музей бесплатно
Башни Выборгского замка закрыли для посетителей до середины декабря
Мясников заявил, что одышка может быть признаком серьезного заболевания
Математики просят перенести конгресс в Петербурге: они ждут освобождения ...
При пожаре на Константина Заслонова погибли два человека
В Саратовской области задержали подозреваемого в изнасиловании ...
Россияне перечислили самые любимые новогодние традиции
В Кудрово задержали мигранта, который обманул земляка на 7 тыс. долларов