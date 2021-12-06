Цвет фасада Эрмитажа может измениться в сторону пастельного

Цвет фасада Эрмитажа может измениться в сторону пастельного
Цвет фасада Эрмитажа может измениться в сторону пастельного. Фото: Baltphoto

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в формате видеоконференции поделился, что Эрмитаж может изменить свой цвет в сторону пастельного.

В процессе реставрации цвет фасада Эрмитажа может уйти в сторону пастельных тонов. Как сообщил Пиотровский, привычный зеленый цвет сохранится, но немного преобразится.

«Что касается фасада Зимнего, мы проявили демократизм, мы советуемся с людьми. Мы объявили на сайте дискуссию и спросили мнение, не вернуть ли предыдущий фасад, хотя было много окрасок самых разных. Большинство сказали, что они привыкли к тому, что есть. И тут ситуация, когда не стоит делать никаких резких движений», — отметил гендиректор.

По словам Пиотровского, за последнее время фасад Эрмитажа сильно изменился в цвете. Он утверждает, что историчсеки Петербург — это город пастельных тонов, а современными красками этот тонкий пастельный тон оказался уничтожен.

«Я думаю, тот, кто внимательно смотрит, видит, что фасад Эрмитажа сильно изменился в цвете в сторону пастели от ярко-зеленого, и дальше будем так экспериментировать», — заявил гендиректор Государственного Эрмитажа.

Прежде, чем вносить изменение в цвет здания, было озвучено обещание посоветоваться с петербуржцами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что онлайн-проект о жизни полководца Александра Невского запустят в Дни Эрмитажа, а доступ к материалам откроют 6 декабря.

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